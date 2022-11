Handy-App ermöglicht Wiedersehen mit Retterin

Mit einem dramatischen Rettungseinsatz endete ein Tischtennisturnier für einen Mann in Wiener Neustadt. Hobbysportler K. sackte während eines Spiels zusammen – Herzstillstand! Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, die vor allem dank eines Handy-Programms perfekt funktionierte. Durch die „Team Österreich LebensretterAPP“ wurde nämlich Kerstin Hofbauer alarmiert. Die Sanitäterin hatte sich dort für den Fall eines Atem-Kreislauf-Stillstands in ihrer Nähe als freiwillige Ersthelferin registriert und wurde daher sofort zu Hilfe gerufen.