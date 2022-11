Bergrettung barg überforderten Klettersteiggeher

Schon mehrmals an dem Tag in der Wand

Wie sich herausstellte, hatte der Sportler den mit rund 80 Metern Höhenunterschied und 150 Metern Routenlänge recht kurzen Klettersteig an dem Tag vorher schon mehrmals durchstiegen. Dabei dürfte er seine Kondition schließlich überschätzt und sich selbst überfordert haben.