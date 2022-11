43-Jährige um mehr als 100.000 Euro betrogen

Die 43-jährige in Graz lebende Chinesin war durch eine nicht näher definierte Internetbekanntschaft auf eine lukrative Investitionsmöglichkeit aufmerksam gemacht worden. Der diesbezügliche Chat erfolgte auf Chinesisch. Die Frau wechselte in mehreren Tranchen eine Summe von mehr als Hunderttausend Euro auf einer Internetplattform in Kryptowährung und überwies in weiterer Folge die Beträge auf die angebliche Investitionsplattform.