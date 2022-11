Tiroler krönt sich bei WorldSkills zum Weltmeister

Es ist die insgesamt dritte Goldmedaille für Österreich bei den derzeitigen Berufsweltmeisterschaften. Bliem, der bei DBM-Installationstechnik in Strass im Zillertal arbeitet, zeigt sich in einer ersten Reaktion überwältigt: „Es ist der Wahnsinn - ich kann diesen Erfolg noch gar nicht in Worte fassen. Es ist unglaublich und fühlt sich noch unrealistisch an, dass ich nun der Weltmeister bin.“