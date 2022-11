Seppi Sigl: Er denkt jetzt an Nachwuchs

In der „Szene Salzburg“ wurde deshalb am Samstag über mögliche Zukunftsvisionen diskutiert. Vertreter aus den Bereichen Gastronomie, Hotellerie und Tourismus kamen dafür einen ganzen Nachmittag lang zusammen. „Wir haben trotz allem einen sehr positiven Blick auf die Zukunft, muss ich sagen. Und es freut mich zu sehen, dass die ,Generation Z’ sich schon ganz eifrig mit einbringt“, so Sigl.