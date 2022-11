Liefering mit blamablen Umfaller beim Schlusslicht

Einen Sieg konnten die Steirer bisher erst in der zweiten Liga feiern, die Mannschaft von Trainer Ibrakovic war vor dem Heim-Treff mit Liefering abgeschlagen Letzter. Überlegenheit konnten die Jungbullen dennoch nicht ausstrahlen, im Gegenteil, sie wirkten ideenlos und verunsichert. Konate brachte die Mozartstädter mit großer Mithilfe des Kapfenberger Goalies - schoss beim Abschlag den Ivorer an, der Ball kullerte ins Tor - in Führung, nur drei Minuten später sorgte Kordic für den Ausgleich. Selbes Bild in Hälfte zwei: Gevorgyan erzielte sein erstes Profitor. Grosse und Hassler drehten innerhalb von drei Minuten die Partie zum 3:2-Endstand.