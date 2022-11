Auf zur heimischen Pistengaudi mit den „Skikids“

Anfänger sind gefragt

Bereits zum 16. Mal können 800 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich an dem zweitägigen Einsteigerkurs am 10. und 11. Dezember samt Betreuung, Mittagessen und einem Gutschein für eine kostenlose Saisonkarte der neun Skigebiete teilnehmen. Und auch der blau-gelbe Skihelm kann ab sofort wieder bestellt werden.