Christbaum thront wieder vor dem Goldenen Dachl

Christkindlmärkte ab 15. November

Der Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt ist seit 49 Jahren jährlicher Fixpunkt im Advent und konnte lediglich im Coronajahr 2020 nicht abgehalten werden. Insgesamt 68 Stände bieten Glühwein, Kiachl, und Co. - eröffnet wird der Traditionsmarkt in der Altstadt sowie jener am Marktplatz am 15. November.