Vorrang missachtet - fataler Unfall in Mils

B 171 lange gesperrt

Die 74-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwer Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Der 34-jährige Lkw-Lenker wurde ebenfalls - mit der Rettung - in die Klinik gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die B 171 war für die Aufräumarbeiten von 13 bis 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.