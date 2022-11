Luxusautohersteller präsentiert rasante Gemälde

In Zusammenarbeit mit der vielseitig begabten Carolina Porsche ist so eine 38-reihige Bilderserie entstanden. Im Mittelpunkt: Der Porsche in all seinen Formen und Farben – und manchmal auch an außergewöhnlichen Orten. „Mein Lieblingsbild ist das mit dem GT2S in der Scheune. Der Kontrast macht dieses Bild ganz besonders“, so Künstlerin Carolina Porsche.