Salzburgs Verkäufer planen Betriebsversammlungen

Die Gewerkschaft fordere viel mehr ein Plus von zehn Prozent, basierend auf der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate und dem Wirtschaftswachstum, das der Handel in dem Zeitraum erzielte (plus 6,9 Prozent). Ob es dazu kommen wird, wird sich wohl bald zeigen: Die dritte Verhandlungsrunde in Wien wurde für den 10. November angesetzt.