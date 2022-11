„360 Grad Berge Leidenschaft“ zum großen Jubiläum

Bergbilder aus unterschiedlichen Kunstepochen

Der Rundblick wird sich in der Ausstellung aber nicht nur auf die Panoramen beschränken. So werden auch Bilder aus verschiedenen Schaffensperioden von Ernst Platz (1908), Leopold Scheiring (1925) und Elmar Kopp (1980) gezeigt. Dem gegenüber wird die Malerei der aus Obergurgl stammenden bildenden Künstlerin Hannah Philomena Scheiber stehen. Die Ötztalerin kehrte nach ihren Studien über Wien, Florenz und New York wieder zurück in ihre Heimat. Mit dem Ziel, das kulturelle Kapital des Ötztales zu sichern und zu vermehren. Sie interpretiert in der Ausstellung die Werke der oben genannten Künstler auf ihre Weise.