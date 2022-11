Trickdieb in Frohnleiten festgenommen

Ein mutmaßlicher Betrüger und Trickdieb ging am Donnerstag der steirischen Polizei ins Netz. Der 30-jährige Rumäne hatte am Vormittag in Frohnleiten (Graz-Umgebung) versucht, einer 65-Jährigen bei einem Bankomaten das behobene Geld zu stehlen. Einige Stunden später nahm die Exekutive den Mann fest. Er hatte mehrere gefälschte Spendenlisten für Taubstumme bei sich.