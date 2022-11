16-Jähriger flüchtete mit Moped vor Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 16-jähriger Mopedfahrer am Donnerstag in Kirchberg an der Raab (Bezirk Südoststeiermark). Er ignorierte mehrere Anhaltezeichen und einige Autos konnten nur durch waghalsige Ausweichmanöver Unfälle vermeiden. Als die Beamten den Raser stoppen konnten, wurden gleich zwölf Verwaltungsübertretungen festgestellt - der Bursche wird angezeigt.