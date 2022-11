Plansee-Schließung in Liezen rückt immer näher

Schon vor zwei Jahren kündigte Plansee die Schließung des Liezener Standorts an, im Dezember wird nach 40 Jahren der letzte Draht produziert. Das Unternehmen fokussiert sich künftig auf die Verarbeitung ein paar weniger Hartmetalle am österreichischen Hauptstandort in Reutte (Tirol): „Da sind wir so erfolgreich, dass wir diese Bereiche weiter stärken wollten“, so Unternehmenssprecher Dénes Széchényi.