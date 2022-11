„nah, sicher!“: Seit 20 Jahren sichtbares Zeichen

Niederösterreich als Vorreiter

Es brauche aber noch mehr - „es braucht in guten wie in schwierigen Zeiten Initiativen, um unsere Nahversorger, bäuerlichen Direktvermarkter sowie Wirte und Heurigen im Land zu unterstützen“, gibt Mikl-Leitner zugleich zu bedenken. Niederösterreich sei in diesem Bereich Vorreiter und lege seit vielen Jahren großen Wert auf die Förderung der regionalen Angebote. „Etwa die NAFES-Aktion - die Wiederbelebungsaktion für unsere Ortskerne und Innenstädte. Sie wird bereits seit 1998 angeboten und es wurden so bereits mehr als 1150 Projekte im Land gefördert und umgesetzt“, erinnert die Landeshauptfrau.