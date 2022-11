Mit Lächeln im Gesicht in Polizeiauto gepinkelt

Eine beachtliche Zahl an Straftaten hat ein Mostviertler bereits in jungen Jahren angehäuft: Raub, schwere Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung, Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt konnte der 18-Jährige bereits verbuchen. Erst im Vorjahr zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, musste er sich nun erneut am Landesgericht St. Pölten verantworten.