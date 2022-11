Sanierung fertig: Freie Fahrt auf A12 im Oberland

„Seit Anfang April wurde intensiv gearbeitet“, betont man bei der Asfinag. 90.000 Quadratmeter neuer Asphalt wurden eingebaut – über 7000 Meter an neuen Leitschienen und 3500 Meter an Leitwänden wurden errichtet. Während der Bauarbeiten standen immer zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung. „In den kommenden zwei Wochen sind teilweise noch geringfügige Fertigstellungsarbeiten in diesem Abschnitt notwendig, die jedoch ohne Sperren und mit möglichst geringen Behinderungen durchgeführt werden“, wird betont.