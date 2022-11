Warum Schneider sauer in die Kabine kurvte

Das jüngste Ausrufezeichen der weiter ohne die Stammkräfte Raffl, Loney, Bourke, Schreier spielenden Bulls gelang mit dem Power-Schlussdrittel zum Heim-4:2 gegen Villach. „Da haben wir wieder unser Spiel gespielt“, war Peter Schneider froh, der Sekunden vor Pause zwei das 3:2 auf dem Schläger hatte, sauer in die Kabine düste. „Ja, ärgerlich einfach, ich muss da schießen. Ich denk im Moment noch zu oft an den Pass, muss egoistischer sein, den Schuss nehmen.“ Was er später mit seinem Powerplay-Tor nachholte.