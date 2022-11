Kiste explodierte, Deckel traf zwei Arbeiter

Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall in einer Werkshalle am Mittwoch im Bezirk Baden in Niederösterreich gefordert. Als zwei Arbeiter eine luftdicht verschlossene Transportkiste öffneten, kam es plötzlich zur Explosion. Der Deckel des Behälters wurde gegen die beiden Männer geschleudert - Heli-Einsatz!