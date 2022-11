Sportchef Schicker: „Natürlich darf man träumen“

Besonders in Skandinavien hatten die Grazer zuletzt Erfolg bei der Talentsuche, und dieser Teich ist noch nicht ausgefischt. Dänemark habe Österreich in der Ausbildung „ganz klar“ überholt, außerdem besitzen die Spieler laut Schicker eine „sehr gute“ Persönlichkeit und Mentalität. Weitere Verpflichtungen sind bei Sturm in diesem Winter aufgrund der „gesunden“ Kaderbreite aber nicht zu erwarten. Die Verträge von Kapitän Stefan Hierländer, Tormann Jörg Siebenhandl oder Stammspieler Jusuf Gazibegovic laufen im Sommer aus. Erste Gespräche mit Beratern führte Schicker bereits, finale Entscheidungen über Verlängerungen werden in der spielfreien Zeit während der WM fallen.