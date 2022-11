24-Jährige krachte in Tirol mit Pkw frontal in Lkw

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Zirl in Tirol! Eine Einheimische (24) verlor kurz nach 17 Uhr auf Höhe einer Bahnüberführung die Kontrolle über ihren Pkw, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Lkw. Die Frau wurde erheblich verletzt.