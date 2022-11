Salzburger neuer Wehrsprecher der FPÖ im Parlament

„Mein Amtsantritt zu Allerheiligen ruft aber nicht nur dazu auf, unser Heer zu stärken und zu unterstützen, sondern muss auch zur Besinnung an vorgegangene Generationen zu erinnern, die in unseligen Kriegen im Felde liegen blieben. Sie waren Väter, Söhne und Brüder - so wie wir und nur wir können sie mit unserem Andenken unvergessen machen“, so der 43-Jährige.