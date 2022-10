Pkw überschlägt sich, Familie bleibt unverletzt!

Ein 37-jähriger Deutscher fuhr am Montag gegen 15.45 mit seinem Pkw auf der Straße vom Speicher Stillup talwärts Richtung Mayrhofen. Außerdem im Fahrzeug: Seine Frau am Beifahrersitz sowie seine beiden Kinder (10 und 8) auf der Rückbank. Auf Höhe der sogenannten „Kolbenstubenaste“ geriet er laut Polizei in einer unübersichtlichen Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus, woraufhin sich der Pkw überschlug und fünf Meter in ein Bachbett abstürzte. Das Auto kam schließlich auf den Rädern zum Stillstand.