75-Jahr-Feier der Evangelischen Kirche

„Das Reformationsfest im Jubiläumsjahr 75 Jahre Superintendenz Steiermark ist für mich ein Fest des Dankens“, sagte Superintendent Wolfgang Rehner. Im Rückblick erkenne man „Gottes Beistand in Erneuerung und Bewahrung in großer Vielfalt durch all die Jahre“. So verspüre er aus Anlass des Jubiläums in mehrerer Hinsicht Dankbarkeit. „Dankbar blicken wir auf den Reigen der Veranstaltungen des Jubiläumsjahres in unseren Gemeinden zurück,“ und dankbar „sind wir, beim Festaktdie Religionsgemeinschaften und die Öffentlichkeit an unserer Seite zu wissen“. Auch Michael Axmann, der als Superintendentialkurator gemeinsam mit dem Superintendenten die Diözese leitet, zeigte sich erfreut, „dass wir so eine große Zahl an Vertretern des öffentlichen Lebens und der Religionsgemeinschaften begrüßen durften“. Auch hier werde das gute Klima in der Ökumene und dem interreligiösen Dialog in der Steiermark sichtbar.