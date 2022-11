Ein Begräbnis unter Bäumen

Persönliche Verabschiedung

In diesen Prozess ist die 56-Jährige stark eingebunden. Die Trauerfeiern, die sie begleitet, orientieren sich dabei an keinem festgelegten Rahmen, sondern an den Vorstellungen der Angehörigen. „Vor den meisten Beerdigungen gibt es ein Treffen, dazu auch die Beantwortung vieler Fragen.“ Was für Sauseng relevant ist: Sie will den Leuten helfen, eine möglichst persönliche Verabschiedung zu gestalten. „Man erfährt so viele Geschichten, so viel Schicksale und lebt richtig mit“, sagt Sauseng, die den Trauernden zur Seite steht. Das sei jedes Mal eine neue Erfahrung. Gleichbleibend ist die Vorbereitung des Grabes, das nur am Tag der Beerdigung mit Blättern, Steinen und Tannenzapfen geschmückt wird.