Admira muss umdenken - sonst droht der Sturzflug

Am gestrigen freien Tag wurden die Wunden geleckt. Es wäre grob fahrlässig, es dabei zu belassen. Die erschreckende Darbietung im Allianz-Stadion war nämlich nur der Höhepunkt einer negativen Entwicklung, die sich bereits in den jüngsten Heimspielen gegen Dornbirn und den FAC abgezeichnet hatte. Die Ursachen? Breit gefächert. Coach Roberto Pätzold steht jedenfalls unter Druck, weil auch ihm Fehler unterliefen. Während nahezu alle Trainer der vorderen Teams taktische Flexibilität zeigen, hält der Deutsche selbst dann eisern an seinem 4-2-2-2-System fest, wenn’s nicht läuft. Dazu vergriff er sich am Samstag bei der Aufstellung, indem er mit Martin Rasner seinen zweikampfstärksten, aber nicht gerade schnellsten Mittelfeldspieler als Außenverteidiger aufbot.