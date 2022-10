Unfall mit Pkw knapp entgangen: Lkw umgekippt

Straßensperre und Umleitung

Am Lkw entstand allerdings Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Fahrbahn der Gemeindestraße Knittelfeld war aufgrund des Unfalles in der Zeit von 15.25 Uhr bis 19.30 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde vor Ort eingerichtet. Die Feuerwehr Knittelfeld stand bei den anschließenden Bergearbeiten mit einem Bergekran tatkräftig im Einsatz.