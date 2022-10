Für Elīna Garanča Nachwuchs geht’s hoch hinaus

Der erst 25-jähriger Bass Philipp Schöllhorn setzt in der neuesten Produktion des Salzburger Landestheaters zu Höhenflügen an. In „Die Entstehung des Lichts“ feiert der Nachwuchs von Opern-Diva Elīna Garanča am Samstag die Premiere einer vielseitigen Produktion - es ist die letzte außerhalb des renovierten Landestheaters.