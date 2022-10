Müllballen entzündete sich in Entsorgungsfirma

Am Freitagnachmittag schlug ein Mitarbeiter Alarm: Denn in der Müllentsorgungsfirma Zuser in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) erkannte der Brandmelder durch die starke Rauchentwicklung, dass Feuer ausgebrochen war! Ein Restmüllballen dürfte sich von selbst entzündet haben, die genaue Ursache ist noch unklar.