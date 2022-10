Kremser können vor der Europacup-Bolzerei aufatmen

Die verschobenen Zähne wurden im Wiener AKH geradegestellt und mit einem Metallbügel fixiert, die Lippe wurde genäht. Das ist das „Andenken“ von Krems-Kapitän Marko Simek an den Zusammenstoß mit Westwiens Katic am Mittwoch in der Handball-Liga-Austria. Gestern war er fast schmerzfrei. Drei bis vier Wochen wird er dennoch fehlen, so auch beim Europacup-Heim-Doppel in Runde zwei gegen den griechischen Cupsieger Pylea (Samstag 19, Sonntag 18). Bei Abwehrchef Gabor Hajdu besteht Hoffnung – die Bänder im Knöchel bleiben heil. Glück im doppelten Unglück beim 28:22 bei Westwien. Nach dem siebenten Sieg im achten Spiel, mit dem die Führung (bei einem Spiel mehr) vorerst zurückholt wurde, passt das Selbstvertrauen.