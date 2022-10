Reise-Guru Pichler macht Schluss!

Ein letztes Mal erzählt das Paar am Sonntag in der Szene Salzburg über das Erlebte in Brasilien, Kolumbien, Guyana, Suriname und französisch Guyana. Für das Publikum – darunter viele langjährige Stammbesucher – wird es wohl ein schwerer Abschied. Haben sie doch in den vergangenen 35 Jahren die Welt mit den Pichlers quasi gemeinsam bereist – durch deren Vorträge. 376.000 Kilometer on the road zählt das Paar zum Ende seiner Karriere. Ganze 92 Monate saßen sie im Motorradsattel.