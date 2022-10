Auf einem (fast) unbekannten Pfad hinein ins Alpl

Jenseits führt der Steig empor in ein Wäldchen und vorbei an der Abzweigung zum Wetterkreuz. Wir gelangen an ein Eck, wo gerade neue Aussichtsbänke aufgestellt wurden – Blick zu den nördlichen Stubaier Alpen inklusive. Hier schauen wir auch hinunter in den Kessel, in dem – versteckt – die Neue Alplhütte liegt. Der – erst kürzlich renovierte – Steig zieht nun hinunter und mündet in einen Fahrweg, auf dem wir die letzten Meter wieder rechts hinauf ins Alpl machen.