Handy-Ortung führte Polizei zu Verdächtigen

Vier Jugendliche gingen am 1. Oktober auf den 17-Jährigen vor einem Lokal in der Innenstadt los und raubten ihm das Handy. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Verdächtigen blieb allerdings ergebnislos. Der Jugendliche versuchte daraufhin sein Handy zu orten - erfolgreich, im Bereich des Grazer Hauptbahnhofs schlug der Sender an.