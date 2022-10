Baum stürzt auf Mann, Freundin hilft mit Motorsäge

Der 52-Jährige wollte bei seiner Berghütte in Pfaffenhofen einen Baum fällen. Als er den Stamm beinahe durchgesägt hatte, kippte dieser laut Polizei zur Seite und stürzte auf den Mann. Dieser wurde mit Hüfte und Rücken unter dem Baum eingeklemmt. Seine Lebensgefährtin befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Hütte und bemerkte, was geschehen war. Mit der Motorsäge befreite sie ihren verletzten Lebensgefährten unter dem Baum und brachte ihn in die Hütte, bevor sie den Notruf wählte.