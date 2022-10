Versorgung gesichert: Millionen retten die Rettung

Regierungsbeschluss wird vorbereitet

Die Details: „Für 2022 werden wir einen Teuerungsausgleich in der Höhe von 2,5 Millionen Euro auszahlen. Das entspricht einer Pauschale in der Höhe von 35 Prozent der bestehenden Verträge bzw. Förderungen.“ Diese Auszahlung soll „so schnell wie möglich“ erfolgen, ein entsprechender Beschluss soll in der nächsten Regierungssitzung in zwei Wochen beschlossen werden. In den 2,5 Millionen Euro inkludiert seien auch 130.000 Euro für die Flugrettung sowie 31.000 Euro für die Bettenintensiv-Transporte des ASBÖ, erläutert die Landeschefin.