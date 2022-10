Freunde verdienten mit Drogen 200.000 Euro

Mit 20 Kilo Cannabis gedealt

Den Draht zu einem Drogen-Großhändler in Wien stellte der Tschetschene her. Immer wieder fuhren die beiden in die Bundeshauptstadt, um für giftigen Nachschub zu sorgen, den sie vorwiegend im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag verkauften. Insgesamt gingen rund 20 Kilogramm Cannabis, aber auch Ecstasy-Tabletten, MDMA oder Speed über den illegalen Ladentisch. Rund 200.000 Euro lukrierten sie so, ehe nach Ermittlungen der Suchtgiftgruppe die Handschellen klickten. Jede Menge Geld und eine illegale, geladene Schusswaffe wurden danach sichergestellt.