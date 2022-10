Büromitarbeiter der Grazer FPÖ verlassen Partei

Von eigener Partei enttäuscht

Christian Finster findet als Göstinger Bezirksvorsteher-Stellvertreter klare Worte: „Ich bin seit 12 Jahren FPÖ-Mitglied und habe viel Zeit, Energie und Engagement in diese Partei investiert. Gemeinsam mit Alexis Pascuttini habe ich viele Höhen und Tiefen in der Bezirkspolitik erlebt.“ Bei dem was hier passiert sei, wurde laut Finster eine rote Linie überschritten: „Die Entscheidungen von Mario Kunasek und Herbert Kickl sind für mich nicht nachvollziehbar“, zeigt er sich enttäuscht. „Daher bleibt für mich nur mehr die letzte Konsequenz, aus der FPÖ auszutreten. Gemeinsam mit Stadträtin Schönbacher und Klubobmann Pascuttini trete ich weiter für eine saubere, ehrliche und konsequente Politik für die Bürger ein“.