Amazon errichtet Verteilzentrum südlich von Graz

Verteilzentrum mit 671 Stellplätzen

Gemunkelt wurde schon länger, dass es auf den Flächen nahe dem Batteriewerk von Samsung und Magirus Lohr entstehen soll. Nun scheint alles unter Dach und Fach. Das Verteilzentrum samt Parkhaus mit 671 Stellplätzen wird von der VGP Gruppe, ein europaweit tätiger Anbieter von Logistik- und Gewerbeimmobilien, entwickelt. Details will die VGP als Entwickler des Standorts zusammen mit dem Bürgermeister und Amazon Logistics erst kommende Woche präsentieren. Die Fertigstellung sei aber jedenfalls für November 2023 geplant, hieß es am Dienstag in der Einladung zur Baustellen-Eröffnung.