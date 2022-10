Schlangen-Alarm beim steirischen Bischof

Schlange narrte den Experten

Ganz bunt trieb es das Tier - getauft auf den Namen „Luzifer“ - im Sommer 2020. Da machte es sich in der Vitrine eines Schmuckgeschäfts zwischen Armreifen und Ohrringen gemütlich. „Jetzt hab ich dich“, dachte sich Werner Stangl. Doch als ob das Reptil es gerochen hätte, war es schon wieder in den kirchlichen Katakomben verschwunden. Zurück ließ es - gar nicht fromm - einen Haufen Exkremente in der Schmuckauslage ...