Matchwinner Marko Arnautovic lieferte Zündstoff

Mit dem Heimsieg vor 24.000 Fans verschaffte sich Bologna wieder etwas Luft im Abstiegskampf - die Ausbeute von zehn Punkten nach elf Runden bleibt aber eine bescheidene. Arnautovic glaubt dennoch an die Wende: „Unser neuer Trainer Thiago Motta brauchte einfach Zeit, da er einige neue Ideen in unser Spiel einbrachte. Mit diesem Erfolg beginnt für uns eine neue Phase in dieser Saison.“