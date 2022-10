Bürmoos läuft, weil es in Siezenheim nicht lief

Bislang galt im heurigen Jahr: Wenn Bürmoos zwei Tore in der Salzburger Liga kassiert, gibt’s ein Remis. Bei gesamt erst sechs Verlusttreffern war Siezenheim klar, was es gegen den einzig noch unbesiegten Klub brauchen würde – und so kam es auch! Die Urbanek-Boys siegten mit 3:0, fügten dem Zweiten die erste Pleite zu. „Es ist schön derzeit zuzuschauen. Geht’s so weiter, brauchen wir keinen Trainer mehr“, hatte Coach Urbanek gut lachen. Bitter für Bürmoos: Trainer Buhacek hatte dem Team in Aussicht gestellt, auf eine Trainingswoche nach Ende der Herbstsaison mit Läufen zu verzichten, sollte man unbesiegt bleiben. So heißt es: Bürmoos läuft, weil es diesmal nicht lief.