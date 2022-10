Auto landete am Dach in Bachbett in Langenwang

Die Sirene ertönte um 0.45 Uhr! Also rückte die Feuerwehr Langenwang Sonntagnacht zum Granitzbauerweg in Langenwang (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) aus. Dort angekommen, fanden sie einen Pkw am Dach in einem Flussbett liegend vor! Ein Lenker befand sich im Inneren des Wagens.