Leon (14) ist der Sieger des Harmonikawettbewerbs

Der beste Nachwuchs-Harmonikaspieler der Steiermark ist gekürt: Leon Pühringer aus St. Nikolai im Sausal holte sich am Samstag beim „Steirischen Harmonikawettbewerb 2022“ in der Steinhalle Lannach den ersten Platz. Der ORF übertrug den Wettbewerb live und österreichweit in ORF 2. Durch die Sendung führte Moderator Paul Prattes.