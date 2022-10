Warum die KPÖ ihren Problem-Genossen nicht feuert

Würde der KPÖ-Klub aufgelöst werden, bekämen die Kommunisten allerdings weiterhin, so wie die anderen Parteien auch, üppige Unterstützung: 756.800 Euro für das heurige Jahr aus dem Titel der Parteienförderung (die Höhe bemisst sich am Anteil der Wählerstimmen) und zusätzlich 483.500 Euro für „Förderung für bezirks- und gemeindepolitische Arbeit“. Macht in Summe 1,2 Millionen Euro.