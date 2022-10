Zimmermädchen nach Ladendiebstahl aufgeflogen

In flagranti ertappte eine Osttiroler Verkäuferin eine 43-Jährige am Freitagnachmittag dabei, wie sie Kleidung aus einem Geschäft in Lienz stehlen wollte. Die Polizei, die daraufhin anrückte, stellte rasch fest, dass die Beschuldigte nicht nur in dem Laden zugeschlagen hat.