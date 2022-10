Sportchef mit 25 Jahren: Ein Leben für den Fußball

Auf den ersten Blick mag Fabio Schaupp vielleicht nur der neue Sportchef von Regionalligist Weiz sein. Doch der 25-Jährige ist weitaus mehr: Der Grazer ist der jüngste Sportchef der höchsten drei Spielklassen Österreichs und studierte das Fußball-Manager-Business an einem beeindruckenden Ort – nämlich direkt in den Räumlichkeiten des Wembley Stadions in London