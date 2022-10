Der „Engel“ mit der Pferdelunge

Karten sind schon weg



Jaissle kennt den Grund dafür: „Er war in der Vorbereitung sehr fleißig und macht es in den Spielen sehr gut.“ Auch im morgigen Schlager (17) gegen Sturm dürfte an Dauerläufer Kjaergaard kein Weg vorbeiführen. Die Grazer fügten den Salzburgern die bislang einzige Niederlage in dieser Spielzeit zu (1:2 am 30. Juli) – dementsprechend groß ist der Respekt vor den „Blackies“. „Sie marschieren ähnlich durch die Liga wie wir“, so Jaissle, der noch nicht an die nächsten Wochen mit den Duellen gegen Chelsea und Milan denken will: „Für uns zählt nur die Partie gegen Sturm, auch wenn wir wissen, dass danach noch andere Kracher auf uns warten.“