Steirische Weingärten machen Lust am Wandern

Das gemütliche Dahinwandern auf einsamen und aussichtsreichen Hügeln mit der Möglichkeit, an liebevoll gestalteten Rastplätzen - inmitten der Weingärten - eine Pause zu machen, geben dieser Rundtour ein spezielles Flair. Bereits nach kurzer Zeit fühlt man sich wohl, kommt zur Ruhe und kann die Gedanken schweifen lassen. Infotafeln geben entlang des Weges Auskunft über diesen Natur- und Kulturraum. So ist Historisches ebenso dargestellt wie Wissenswertes zum Weinbau, zur Vegetation und zu Tieren, die am Sernauberg ideale Lebensbedingungen vorfinden. Fazit: ein Wohlfühlweg im Süden der Steiermark.