Die kleine Botin zählt ihre Knöpfe

Es gibt übers Jahr verteilt unglaublich viele kuriose Feiertage. Am 21. Oktober wird in den USA der „Tag des Knopfes“, der „Count your Buttons Day“, begangen. Mich hat dieses Thema sofort ergriffen, als ich das gelesen habe. Meine Oma, an die ich dabei gleich denken musste, hatte eine große, klappernde Knopfschachtel, in der sie (fast magisch) immer einen passenden Knopf gefunden hat, wenn wo einer fehlte.